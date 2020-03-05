Путин назвал Касперского российской альтернативой Илону Маску

Президент РФ Владимир Путин считает, что российский программист Евгений Касперский может стать таким же примером для подражания, как и известный американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX, Илон Маск.

Об этом он заявил в интервью ТАСС. По мнению Путина, Касперский является одним из лидеров в мире технологий.

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Я думаю, что он ничем не хуже. Если бы его компанию не ущемляли в США, искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше,

– сказал российский президент.

Что известно о Касперском?Евгений Касперский – российский программист, один из основателей и глава "Лаборатории Касперского". Он неоднократно заверял, что не является шпионом, а Россия не использует программы "Лаборатория Касперского" с целью кибершпионажа.



В то же время в 2017 году Министерство национальной безопасности США запретило использование продуктов "Лаборатории Касперского" на всех правительственных компьютерах. До этого The Wall Street Journal провела расследование, во время которого установила, что Россия получила доступ к секретным данным Агентства по национальной безопасности США с помощью антивирусной программы "Лаборатории Касперского". Задержать хакеров, которые это сделали, удалось с помощью израильских спецслужб.



Посольство России в США убеждено, что запрет на использование ПО "Лаборатории Касперского" – это "проявления русофобии".