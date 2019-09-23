Qualcomm готовится представить процессор Snapdragon 865: дата анонса и первые детали

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Qualcomm готовится представить процессор Snapdragon 865:
Qualcomm готовится представить процессор Snapdragon 865: / Фото из свободных источников

Актуальный флагманский мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus уже стал "сердцем" многих топовых смартфонов. Однако, по данным сетевых источников, производитель уже подготовил замену чипа.

Новый тизер компании обещает презентацию загадочной новинки уже в сентябре. Ожидается, что во время предстоящего мероприятия представят Snapdragon 865, который ранее уже засветился в популярном бенчмарке.

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Дата презентации Qualcomm и детали о новом процессоре. Как сообщает китайский ресурс MyDrivers, презентация Qualcomm состоится уже 24 сентября – по слухам, компания может представить новую мобильную платформу Snapdragon 865, которую будут изготавливать на производственных мощностях Samsung с использованием 7-нм технологии EUV.

Какое устройство первым получит чип? Не исключено, что именно на базе нового процессора будет построен смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, спецификации которого производителем не раскрываются даже за день до анонса.

Qualcomm Snapdragon 865
Процессор Qualcomm Snapdragon 865 представят 24 сентября

Такой сценарий выглядит реалистичным, если продажи новинки будут отложены – предыдущие флагманские чипсеты тайваньский вендор выпускал в конце года, а модели на их базе дебютировали в начале следующего. Число "3", которое используется в тизере, может также намекать на количество анонсированных в тот же день устройств, которые получат новейший процессор.

Других подробностей о предстоящей презентации компания не раскрывает – они станут известны 24 сентября во время мероприятия.

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Теги: Гаджеты Техно Qualcomm Процессоры Xiaomi
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