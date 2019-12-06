Qualcomm и авторы Pokemon Go займутся созданием AR-очков на революционной платформе
Разработать легкую и удобную гарнитуру Qualcomm поможет компания AR Niantic, известная благодаря играм Pokemon Go и Harry Potter: Wizards Unite. Компании также займутся разработкой программного обеспечения и облачных сервисов.
Как отмечает Venture Beat, пока о проекте почти ничего неизвестно. Однако можно предположить, что сделка позволит объединить аппаратное и программное обеспечение Qualcomm с опытом Niantic по созданию игр дополненной реальности для миллионов пользователей.
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Учитывая недавнее заявление главы компании Qualcomm о том, что смартфоны через несколько лет могут полностью исчезнуть, а на их место придут AR гаджеты, такая новость была вопросом времени. Хотя рынок AR-очков далеко не новый, по-настоящему массовой эта технология пока не стала.
5G
Глава Qualcomm возлагает большие надежды на технологию 5G, которая должна кардинально изменить удобство и эффективность работы носимых гаджетов.
Если кто-то и может добиться успеха в этом направлении, то именно Niantic и Qualcomm, которая недавно представила революционную платформу для AR и VR девайсов – процессор XR2 5G.
Кстати, в прошлом году Niantic уже запустила инициативу Creator Program и Beyond Reality Fund для привлечения сторонних разработчиков к платформе Niantic Real World.
Партнеры не называют точных сроков выпуска гаджета, но сотрудничество планируют длительное.
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