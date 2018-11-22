Qualcomm объявила дату презентации нового процессора Snapdragon 8150

Инсайдеры сообщили, что официальная презентация нового флагманского процессора от Qualcomm состоится уже 4 декабря. По предварительным данным, новинка будет изготовлена по 7-нанометровому техпроцессу и будет поддерживать 5G-сети.

Об этом сообщает GSMArena.

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Новый чип получит имя Snapdragon 8150. Сейчас Qualcomm раскрыла не слишком много информации об этом устройстве: известно, что оно будет изготавливаться по 7-нанометровой технологии и сможет работать в связке с 5G-модемом Snapdragon X50.

Qualcomm will release the Snapdragon 8150 processor in Hawaii on December 4th. pic.twitter.com/Ny93ADY1Rz — Ice universe (@UniverseIce) 21 листопада 2018 р.

По слухам, процессор получит трёхкластерную архитектуру с восемью ядрами. Частота наиболее мощного блока достигнет 2,84 ГГц. Ядра двух других кластеров смогут функционировать на частотах до 2,4 ГГц и до 1,78 ГГц.

Отмечается, что основой графической подсистемы послужит ускоритель Adreno 640. Чип также будет наделен другими передовыми компонентами.



Тесты нового процессора Qualcomm Snapdragon 8150

Результаты различных тестов, появившиеся в интернете, говорят о том, что решение Snapdragon 8150 демонстрирует достаточно высокую производительность. Например, процессор ставит рекорды в бенчмарках по оценке быстродействия на операциях, связанных с искусственным интеллектом.

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Сообщается, что Qualcomm полностью снимет завесу тайны с нового процессора 4 декабря. Произойдет это в ходе мероприятия Snapdragon Technology Summit.

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