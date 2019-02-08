Qualcomm представила новый бюджетный процессор Snapdragon 712: характеристики

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Qualcomm Snapdragon 712: характеристики, дата анонса первых смартфонов
Qualcomm Snapdragon 712: характеристики, дата анонса первых смартфонов / Фото из свободных источников

Компания Qualcomm представила новый процессор для смартфонов Snapdragon 712. Это улучшенная версия платформы Snapdragon 710 и также ориентированная на использование в смартфонах среднего уровня.

Как сообщает ресурс 3DNews, процессор Snapdragon 712 производиться по 10-нанометровому техпроцессу FinFET, как и его предшественник Snapdragon 710.

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Основные отличия. Новинка включает 8 процессорных ядер Kryo 360, которые работают с более высокой тактовой частотой (2,3 ГГц). Отметим, у Snapdragon 710 частота достигала 2,2 ГГц. По словам производителя, новый чип предложит прирост производительности до 10%.

Qualcomm Snapdragon 712
Qualcomm Snapdragon 712 на 10% производительнее своего предшественника

Другим важным отличием от Snapdragon 710 является поддержка технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+. Производитель отмечает, что новый стандарт быстрой зарядки позволяет заряжать батарею от 0 до 50% всего за 15 минут. Конечно, этот показатель будет зависеть от характеристик самого смартфона, в первую очередь от емкости батареи.

Характеристики. Что касается других характеристик Snapdragon 712, то они в точности такие же, как и характеристики Snapdragon 710. Здесь есть графический процессор Adreno 616, цифровой сигнальный процессор Qualcomm Hexagon 685 и процессор обработки изображений Qualcomm Spectra 250.

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Поддерживаются двойные камеры с разрешением до 20 Мп и одиночные камеры с разрешением до 32 Мп. Есть также и модем Snapdragon X15 LTE, который обеспечивает скорость загрузки и передачи до 800 и 150 Мбит/с соответственно.

Qualcomm Snapdragon 712
Qualcomm Snapdragon 712 получил поддержку быстрой зарядки стандарта Quick Charge 4+

Когда представят первые смартфоны на базе процессора? Первые смартфоны на базе новой платформы Qualcomm Snapdragon 712 представят уже в ближайшее время. Возможно, новинки с улучшенным процессором дебютируют на выставке MWC 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Барселоне.

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Теги: Процессоры Qualcomm Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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