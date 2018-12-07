Qualcomm представила новый процессор для ноутбуков – Snapdragon 8cx

Компания Qualcomm представила первый в мире 7-нанометровый процессор для устройств класса Always Connected PC, который получил название Snapdragon 8cx. Новинка пришла на смену Snapdragon 850 и стала самым производительным ARM-решением компании для лэптопов.

Об этом сообщает 4PDA.

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CPU Snapdragon 8cx с 10 МБ кэш-памяти включает 8 ядер Kryo 495, разделенных на два кластера: четыре высокопроизводительных и четыре энергоэффективных ядра. Также в состав платформы вошли графический чип Adreno 680, цифровой сигнальный процессор Hexagon 685 для нейронных вычислений и процессор обработки изображений Spectra 390 с поддержкой записи видео в 4K.

Производительность новинки вдвое выше предыдущего Snapdragon 850. Выросла на 60% и энергоэффективность платформы, по сравнению с предыдущей моделью. Представители компании отметили, что процессор экономно расходует ресурсы аккумулятора и дает возможность использовать устройство в течение целого дня без необходимости подзарядки.

Характеристики Qualcomm Snapdragon 8cx

В некоторых сценариях использования заявлено до 25 часов автономной работы. Важная особенность чипсета – поддержка стандарта быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ по USB Type-C.

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Согласно спецификации, вычислительную мощность Snapdragon 8cx можно сравнить с 15-ваттными процессорами Intel серии U, которые также применяются в небольших лэптопах, устройствах "2 в 1" и планшетах. Но в отличие от решений Intel, энергопотребление чипсета Qualcomm составляет всего 7 Вт, благодаря чему гаджет на его основе способен обходиться без активного охлаждения, при этом обеспечивая стабильную работу в течение длительного времени.

Qualcomm Snapdragon 8cx имеет компактные размеры

Производительности GPU обновленного видеоядра с поддержкой API DirectX 12 достаточно для воспроизведения 4K HDR контента при 120 кадрах в секунду. Устройства на базе новой платформы могут выводить изображения на два внешних 4K-дисплея одновременно. Заявлена поддержка кодеков H.265 (HEVC), VP9 и H.264.

При создании нового процессора разработчики уделили внимание и другим моментам. Он способен работать с оперативной памятью LPDDR4X объемом до 16 ГБ, поддерживаются скоростные твердотельные накопители NVMe и другие типы устройств хранения информации.

Презентация Qualcomm Snapdragon 8cx – смотрите видео

Коммерческие поставки устройств линейки Always Connected PC на базе Qualcomm 8cx ожидаются в течение 2019 года.

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