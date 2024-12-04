Во вторник, 4 декабря, в рамках мероприятия Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2018 состоялась официальная презентация однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855, которая ранее была известна под названием Snapdragon 8150. К слову, все характеристики новинки появились в сети задолго до официального анонса.

Новый процессор компании изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу, а производством чипсета займется компания TSMC, а не Samsung, которая занимается производством Snapdragon 845. Связано это с тем, что TSMC на месяц опережает Samsung в разработке 7-нанометровых решений.

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Snapdragon 855 получил архитектуру, подобную новому 7-нанометровому Kirin 980 от Huawei. Процессор имеет трикластерну архитектуру с восемью ядрами. Частота наиболее мощного блока достигает 2,84 ГГц. Ядра двух других кластеров смогут функционировать на частотах до 2,4 ГГц до 1,78 ГГц. Один кластер включает четыре ядра с кодовым названием Silver и средней производительностью, второй и третий – по два ядра с кодовыми названиями Gold и Gold + повышенной производительности.

Qualcomm Snapdragon 855 представили официально

Отметим, что мы имеем дело с Kryo 835 Gold и Silver – кастомними ядрами ARM Cortex-A75 и Cortex-A55. Тем более, что объем кэш-памяти L2 трех ядер Kryo Gold и четырех Kryo Silver в Snapdragon 855 совпадает с таковым у ядер Gold и Silver чипсета Snapdragon 845. Из этой схемы выбивается только одинокое ядро Kryo Gold с удвоенным объемом кэша. И не исключено, что оно построено на свежих ядрах ARM Cortex-A76.

Qualcomm Snapdragon 855 обеспечит улучшенную работу сканера отпечатков пальцев

По предварительным данным, ими станут Cortex-A-55 и A-76. Первые, под кодовым названием Silver, будут работать на частоте 1,7 ГГц, а вторые под кодовым названием Gold – на частоте 2,6 ГГц.

Характеристики процессора Qualcomm Snapdragon 855

Отмечается, что основой графической подсистемы служит ускоритель Adreno 640.

Чипсет оптимизирован для игрового применения, в нем реализована поддержка новой функции Snapdragon Elite Gaming.

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В то же время графическая подсистема оптимизирована для приложений дополненной реальности. В чипсете содержится специализированный блок для обработки входящей графической информации. Он обрабатывает данные "вычислительной фотографии" и улучшает фотографии и видео аналогично функции Night Light в Google Pixel 3. Другими словами, чипсет может "дорисовывать" недостающие данные.

Кроме того, сообщается о наличии трехмерного звукового датчика, который позволяет улучшить работу сканеров отпечатков пальцев в дисплее. Благодаря этому датчику удалось повысить чувствительность сканеров отпечатков пальцев, благодаря чему они смогут эффективно использоваться даже при наличии защитной пленки на дисплее.

Qualcomm Snapdragon 855 обеспечит лучший игровой опыт

Кроме того, Snapdragon 855 будет поддерживать 5G-сети благодаря модему Snapdragon X50. Однако из-за того, что на данный момент рынок находится в переходном состоянии, стандартная модификация чипсета получит модем Snapdragon X24, который незначительно уступает 5G-решением. Данный модем способен выдавать скорость скачивания до 2 Гбит за секунду, а скорость отдачи до 316 Мбит за секунду. К примеру, Snapdragon 845 с модемом X20 выдает 1,2 Гбит за секунду и 150 Мбит за секунду соответственно.

Результаты различных тестов, появившихся в интернете, говорят о том, что решение Snapdragon 855 демонстрирует довольно высокую производительность. Например, процессор ставит рекорды в бенчмарках по оценке быстродействия на операциях, связанных с искусственным интеллектом.

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По результатам испытаний в популярном синтетическом тесте будущий преемник Snapdragon 845 смог набрать 362 292 балла, став первым CPU, который преодолел планку в 360 000 пунктов под управлением операционной системы Android. Абсолютным же рекордсменом среди мобильных решений по-прежнему остается Apple A12X Bionic с рекордным результатом – более 560 000 очков.

Qualcomm Snapdragon 855 имеет значительные улучшения, по сравнению с Snapdragon 845

К слову, уже несколько производителей смартфонов заявили о своей готовности выпустить гаджеты на базе процессора Snapdragon 855. Одним из первых может стать Meizu 16s, который представят в начале 2019 года. Кроме того, о своих намерениях стать первыми на рынке и объявил китайский производитель Xiaomi. Новый флагман компании Xiaomi Mi 9 представят в начале года. Также уже упомянутых выше компаний присоединятся Samsung, LG, HTC, Motorola, Google, Sony, OnePlus, Oppo и Vivo.

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