Qualcomm представила ультразвуковой 3D-сканер отпечатков для двух пальцев

В прошлом году компания Qualcomm представила первый в мире ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, 3D Sonic Sensor, который считывал фактуру кожи даже сквозь грязноватый экран. Теперь компания показала новую версию, Sonic 3D Max, способную одновременно сканировать два отпечатка.

До недавнего времени смартфонам и другим мобильным устройствам было трудно сканировать отпечаток пальца так же быстро и точно, как это делали специальные сканеры на задней стороне аппарата. Apple вообще отказалась от под экранных сканеров в пользу аутентификации по лицу, напомнили в Venture Beat.

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Qualcomm решила двигаться в сторону сканеров, расположенных под экраном, несмотря на то, что эту технологию критиковали за опасность – она якобы позволяет осуществить несанкционированный доступ, если владелец использует защитную пленку на экране.

Новая технология Qualcomm

В ответ на критику появился сенсор 3D Sonic Max с повышенной безопасностью. Теперь для того, чтобы начать работать с телефоном, нужно одновременно приложить два пальца к экрану. Поверхность сканирования стала в 17 раз больше, чем раньше – теперь это "самый большой сенсор отпечатков пальцев", заявили в компании.

Точность Sonic 3D Max также возросла в 20 раз, что также существенно осложняет жизнь мошенникам и снижает риск ошибки. К тому же, сканер стал работать быстрее.



Пока не ясно, когда именно мы увидим Sonic 3D Max в устройствах, но можно предположить, что это произойдет в 2020 году.



Qualcomm представила новый сканер 3D Sonic Max

Ключевой вопрос – какие компании станут использовать такую технологию. На прошлой неделе издание Korea Times сообщало, например, что Samsung собирается полностью отказаться от технологии ультразвукового сканирования отпечатков, учитывая ее недостаточную безопасность.

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