Qualcomm продемонстрировала технологию для "общения" между автомобилями: детали

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Qualcomm представила чип для "общения" между автомобилями
Qualcomm представила чип для "общения" между автомобилями / Фото из свободных источников

Компании Audi AG, Ducati, Ford и Qualcomm на выставке CES 2019 продемонстрировали передовые коммуникационные решения C-V2X для транспортной сферы. К слову, концепция Cellular Vehicle to Everything (C-V2X) предусматривает постоянный обмен актуальной информацией между автомобилями и другими участниками дорожного движения.

Об этом сообщает Qualcomm.

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Средства C-V2X позволят повысить безопасность и эффективность дорожного движения, а также уменьшить количество заторов. Машины смогут обмениваться друг с другом критически важной информацией и уведомлять других участников движения о своих намерениях.

C-V2X
C-V2X обеспечит безопасность движения

В ходе демонстрации возможностей платформы C-V2X моделировались различные ситуации на нерегулируемом перекрестке. В качестве участников движения использовались автомобили Audi и Ford, а также мотоциклы Ducati Multistrada 1260. Все транспортные средства были оборудованы чипсетом Qualcomm 9150 C-V2X.

C-V2X
C-V2X позволит обмениваться информацией между автомобилями

Участники исследования показали, как средства C-V2X помогают организовать движение в сложных условиях и предупредить водителей о возможной опасности даже при отсутствии прямой видимости препятствия.

В перспективе платформа C-V2X поможет в развитии беспилотных автомобилей и пассажирских транспортных сервисов нового поколения.

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Теги: Техно Авто CES 2019 Гаджеты Искусственный интеллект Qualcomm
Источник: Техно
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