Qualcomm Snapdragon 675: мощный игровой процессор для смартфонов среднего класса
Компания Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 675, который выполнен по 11-нанометровом техпроцессе. Новинка позиционируется как готовое решение для игровых смартфонов среднего ценового сегмента.
Об этом сообщает 4PDA.
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В основе чипсета лежит процессор Kryo 460: два ядра с тактовой частотой 2 ГГц и шесть ядер с частотой 1,7 ГГц. За графику отвечает GPU Adreno 612 с поддержкой API OpenGL ES 3.2, Open CL и Vulkan. По сравнению с Snapdragon 670 новинка обещает до 30% прироста игровой производительности.
Qualcomm подтвердила, что Snapdragon 675 поддерживает частоту обновления дисплея 120 Гц. Ранее такими цифрами могли похвастаться только топовые процессоры – например, Razer Phone 2 построен на базе флагманского Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц.
Характеристики процессора Qualcomm Snapdragon 675
В ходе презентации представители компании отметили и улучшение алгоритмов искусственного интеллекта новинки по сравнению с Snapdagon 670. Фирменный движок Qualcomm AI Engine обеспечивает 50-процентный прирост производительности искусственного интеллекта, в том числе благодаря использованию ядер процессора обработки сигналов Hexagon 685 DSP.
Qualcomm Snapdragon 675 демонстрирует 30% прирост производительности в играх по сравнению с предшественником
Еще одной ключевой особенностью новинки стали расширенные фотовозможности процессора обработки изображений Spectra 200. Чипсет также обзавелся поддержкой трех камер и новыми функциями съемки, включая пятикратный оптический зум, создание эффекта размытия в реальном времени, сверхширокоугольные снимки, 3D-сканирование лица и запись замедленного видео в формате HD.
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Среди других преимуществ Snapdragon 675 были отмечены поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 4+ и модем X12 LTE, что будет обеспечивает скорость загрузки файлов до 600 Мбит/с. Также разработчики упомянули поддержку беспроводных стандартов связи Wi-Fi 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0 и NFC.
Отметим, первые смартфоны на базе Qualcomm Snapdragon 675 будут представлены в первом квартале 2019 года. Предполагается, что цена таких устройств составит от 300 до 500 долларов (около 8000 - 13200 гривен).
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