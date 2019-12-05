Qualcomm Snapdragon 865: опубликовали подробные характеристики флагманского процессора

Вскоре после анонса мобильной платформы Snapdragon 865 компания Qualcomm раскрыла детальные характеристики флагманского чипа. Кроме прироста вычислительной мощности, смартфоны на базе новых SoC получат расширенные мультимедийные возможности, включая поддержку 200-мегапиксельных камер, и возможность работы с широким спектром популярных интерфейсов.

Ключевые характеристики

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Мобильная платформа выполнена по 7-нанометровому техпроцессу. 8-ядерный процессор новинки разделен на два кластера: высокопроизводительный (ARM Cortex-A77, 3 x 2,4 ГГц + 1 x 2,84 ГГц), и энергоэффективный (ARM Cortex-A55, 4 x 1,8 ГГц). За графические возможности SoC отвечает GPU Adreno 650.

Новинка поддерживает разрешение изображения до 4K с частотой обновления 60 Гц или Quad HD+ до 144 Гц, цветовую гамму Rec2020 и стандарты HDR10 / HDR10+. По заявлению производителя, производительность CPU и GPU платформы в сравнении с предшественником выросла на 25%.

Ключевые характеристики Qualcomm Snapdragon 865

Новый чипсет поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X (2133 МГц) и LPDDR5 (2750 МГц). Для работы с сетями пятого поколения требуется установка 5G-модема X55 со скоростью загрузки до 7,5 Гбит/с и передачи – до 3 Гбит/сек. Процессор обработки изображений Spectra 480 поддерживает модули камер с разрешением сенсора до 200 Мп.

Смартфоны на базе Snapdragon 865 смогут записывать видео 8К с частотой 30 fps или 4K с частотой 120 fps, а также видео с разрешением 720p на скорости до 960 кадров в секунду. Заявлена также поддержка технологий Dolby Vision и HDR10. Максимальный объем встроенного накопителя таких гаджетов составит 512 ГБ.

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Интерфейсы и другие особенности

В новой версии однокристальной системы поддерживаются модули Wi-Fi 6 с пиковой скоростью соединения 1744 Гбит/с, а также Bluetooth 5.1, NFC, двухчастотный GPS-приемник, USB Type-C и другие интерфейсы.

Специальные технологии Super Wide Band и TrueWireless Stereo Plus обеспечивают стабильное соединение для беспроводных наушников.

Предусмотрена и возможность работы с биометрическими датчиками, включая сканеры отпечатков пальцев, модули распознавания голоса и лица. Движок Sensing Hub AI обеспечивает высокоточное распознавание голоса и постоянную готовность голосовых помощников к работе.



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Наконец, мобильная платформа поддерживает функции быстрой зарядки Quick Charge 4+ и Quick Charge AI.

Дата выхода первого смартфона

Дата появления первого смартфона на базе Snapdragon 865 неизвестна – ранее о намерении выпустить модели на базе новейшего флагманского процессора заявили Xiaomi, OPPO, Nokia и Lenovo.

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