Qualcomm требует наложить на Apple значительный штраф: детали конфликта

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Qualcomm требует наложить на Apple значительный штраф
Qualcomm требует наложить на Apple значительный штраф / Transatlantic journal

Компания Qualcomm подала в немецкий суд ходатайство с просьбой наложить значительный штраф на Apple. Отметим, чипмейкер обвиняет "яблочную" корпорацию в несоблюдении судебного запрета на импорт и продажу моделей iPhone 7 и iPhone 8 в Германии.

Суть конфликта. Как утверждает Qualcomm, Apple не смогла должным образом отозвать запрещенные к продаже смартфоны iPhone у сторонних продавцов и продолжала продавать их в некоторых магазинах Apple Store в начале января, сообщает MacRumors.

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Qualcomm в начале января 2019 года внес 1,34 миллиарда евро гарантийного залога, чтобы обеспечить соблюдение запрета, и на следующий день Apple полностью вывела из продажи все имеющиеся смартфоны iPhone 7 и iPhone 8. Вместе с тем модели, которые подпадают под запрет, можно было приобрести в торговых точках телекоммуникационных операторов и ритейлеров.

Главный юрисконсульт Qualcomm Дон Розенберг заявил, что Apple "намеренно" проигнорировала решение суда и продолжала продавать iPhone в некоторых магазинах, и что "очевидно" не считает себя связанной судебным запретом".

iPhone 8

iPhone 8 оказался под запретом в Германии

Как доказательство невыполнения Apple этого постановления Qualcomm указала на декабрьский пресс-релиз, от которого впоследствии Apple была вынуждена отказаться. В пресс-релизе компании говорится, что хотя модели iPhone 7 и iPhone 8 теперь недоступны для покупки в собственных розничных магазинах, устройства можно будет приобрести у операторов и сторонних розничных ритейлеров.

  • В декабре 2018 года суд Германии удовлетворил иск Qualcomm против Apple и выдал запрет на продажу некоторых моделей iPhone, которые оснащены модемами Intel и нарушают патент на оборудование Qualcomm.
  • В сентябре 2018 года компания Qualcomm подала еще один иск в суд против Apple, обвинив корпорацию в корпоративном шпионаже и краже технологий процессоров линейки Snapdragon. По словам компании, купертоновцы специально нанимали корпоративных агентов, чтобы те воровали идеи самой Qualcomm и передавали их прямым конкурентам – компании Intel.

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Теги: Судьи Техно IT-бизнес Apple iPhone Qualcomm
Источник: Техно
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