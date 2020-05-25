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Рабочее место будущего: как видят удаленную работу в Facebook

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Рабочее место в Facebook
Рабочее место в Facebook / xconomy.com

В корпорации Facebook обнародовали свой вариант, как будет выглядеть удаленное рабочее место будущего. Для лучшей визуализации добавили видео, на котором видно, что это будет виртуальная и динамичная среда.

Соответствующее видео компания обнародовала на своем портале [email protected].

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Как будет выглядеть рабочее место

Как говорят в компании, такое место создано, учитывая потребность работника в присутствии в социальных сетях. В частности, на видео мы видим виртуальные доски, динамические экраны и другие инструменты для визуализации.

Как объясняют идею в Facebook, это позволит проводить совещания, поэтому это позволит создавать эффект присутствия в офисе.

В таком концепте сотрудник сможет работать как жестами, а также с помощью клавиатуры и мыши.

Интересно, что над такими технологиями уже работают. Их, в частности, развивают в самой компании: Workplace, Portal, Oculus для бизнеса, Codec Avatars тому подобное.

Планы Facebook

Недавно CEO компании Марк Цукерберг поделился прогнозом относительно будущего своих работников. Он предполагает, что уже через 5-10 лет примерно половина всех рабочих будет работать удаленно.

Однако, он добавил, что корпорация планирует подходить к переходу на удаленную работу "взвешенно".

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Facebook Новости Техно IT-бизнес Техно
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