Работа научили мыть туалет

Немецкие ученые из Университета Кобленца-Ландау разработали интересного работа, главная функция которого заключается в уборке туалетов.

Об этом пишет N +1.

Робот создан на базе манипулятора TIAGo, к которому присоединены две губки: ими робот и пользуется для читки унитаза.

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Роботов часто создают как уборщиков. Однако их классическая работа – собирать мусор или же расставлять предметы по местам. А вот научить робота мыть – сложная задача, ведь машина должна взаимодействовать с моющим предметом.

Робот-уборщик

Робот оснащен встроенной камерой, которая распознает сиденье унитаза и использует губки для того чтобы почистить его.

Немцы создали робота-уборщика: видео

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