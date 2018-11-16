Работа научили мыть туалет

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Робот-уборщик
Робот-уборщик

Немецкие ученые из Университета Кобленца-Ландау разработали интересного работа, главная функция которого заключается в уборке туалетов.

Об этом пишет N +1.

Робот создан на базе манипулятора TIAGo, к которому присоединены две губки: ими робот и пользуется для читки унитаза.

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Роботов часто создают как уборщиков. Однако их классическая работа – собирать мусор или же расставлять предметы по местам. А вот научить робота мыть – сложная задача, ведь машина должна взаимодействовать с моющим предметом.

Робота навчили мити туалети

Робот-уборщик

Робот оснащен встроенной камерой, которая распознает сиденье унитаза и использует губки для того чтобы почистить его.

Немцы создали робота-уборщика: видео

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Теги: Техно Искусственный интеллект робототехника
Источник: Техно
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