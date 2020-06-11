Сбой в работе социальной сети Instagram произошел в ряде стран. Задело даже столицу Украины. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, большинство пользователей имеют проблемы с просмотром ленты новостей. Часть пользователей пожаловались на проблемы с доступом к учетной записи. Некоторые пользователи также сообщили о проблемах с просмотром stories.

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География сбоев

Согласно карте сервиса, наибольшее количество жалоб о сбоях поступило от жителей США, а также Бразилии, Индии и стран Европы. В Украине о неисправности в работе социальной сети сообщают преимущественно жители Киева.



Вспышки проблем в работе Instagram / Скриншот downdetector

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