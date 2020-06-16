Работники американской компании eBay придумали оригинальный метод мести. Чтобы проучить пару блогеров из Бостона, они отправляли им посылки с пауками, тараканами, личинками мух и даже окровавленными масками свиней.

Как передает издание CNN, такими "темными" делами занимались сотрудников eBay, которые сейчас уже являются бывшими работниками.

Интересно Рабочее место будущего: как видят удаленную работу в Facebook

Этих людей возмутил блог пары, где они иногда критиковали интернет-площадку.

Сотрудники eBay также разместили адрес блогеров на сайте с объявлениями Craiglist, приглашая по адресу всех желающих. Они также следили за блогерами, а один из сотрудников даже пытался взломать их гараж, чтобы установить GPS-маячок на автомобиле.

Наказание

Всех шестерых сотрудников обвиняют в киберпреступлениях, в частности в домогательствах в виртуальном пространстве.

Компания eBay уже уволила этих людей. Там отметили, что считают такое поведение неприемлемым.

"Мы приносим извинения пострадавшим и сожалеем, что они оказались втянутыми в историю", – говорится в официальном заявлении компании.