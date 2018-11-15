Работники Facebook переходят на Android-смартфоны: в чем причина

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Работники Facebook переходят на Android-смартфоны
Работники Facebook переходят на Android-смартфоны / Фото из открытых источников

Марк Цукерберг требует от топ-менеджеров Facebook перейти на смартфоны на базе Android. Такое решение может быть связано с критикой главы Apple Тима Кука политики Facebook.

Об этом пишет издание The Verge.

Как известно, в марте, в разгар скандала об утечке данных пользователей Facebook, Тим Кук в одном из интервью резко высказался по поводу этого скандала. В частности, он заявил, что Apple никогда бы не попала в такой скандал.

После этого Цукерберг назвал представление Кука о бизнес-модели "слишком поверхностным" и "не имеет ничего общего с реальностью".

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Существует еще одна версия такой просьбы CEO Facebook. Вероятно, топ-менеджерам Facebook полезно использовать именно смартфоны на операционной системе Android. Ведь устройства на Android более распространены в мире, чем iPhone.

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Теги: Техно Смартфоны Марк Цукерберг iPhone Android Facebook
Источник: Техно
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