Роботы уничтожат средний класс, и это произойдет быстрее, чем мы ожидали

Эксперт по нанотехнологиям, писатель и футуролог Рой Цезана предупреждает о том, что уже совсем скоро средний класс может исчезнуть полностью, а раскол общества на богатых и бедных обострится. Все это произойдет быстрее, чем мы думаем, приведет нас к будущему, которое сейчас мы не можем предсказать.

Многочисленные прогнозы, в том числе аналитиков Всемирного экономического форума, утверждают, что автоматизация производства не только лишит работы миллионы людей, но и одновременно создаст новые рабочие места. Однако американский футуролог израильского происхождения Рой Цезана считает, что ставить вопрос таким образом бессмысленно, пишет Haaretz.

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Более глубокий и интересный вопрос заключается не в том, будут ли созданы новые рабочие места, а в том, где исчезнут старые и появятся новые, или с какой скоростью будут возникать новые требования и спрос на новые навыки, специальности и опыт. Темпы исчезновения одних задач и появления других меняются, и это потрясает,

– сказал он.

Все доклады говорят о технологическом прогрессе, который требует от сотрудников адаптироваться и постоянно переучиваться. Это отличные слоганы для предпринимателей, для которых подобные фирмы и делают свои исследования, но стоит задать вопрос: подходят ли такие советы для каждого работника? Несомненно, и среди 50-летних есть люди, готовые приспосабливаться и получать новые навыки, но много ли их?

Увеличение общественного раскола

В последнее время, судя по докладу Boston Consulting Group, фиксируется рост спроса на определенные услуги, не связанные с цифровыми технологиями.

Говорится, например, о сфере ухода за детьми и пожилыми людьми, фитнесе и поведенческом анализе. Но по мнению Цезани, это часть общей проблемы. Даже несмотря на то, что технология в последние сотни лет создала много рабочих мест, она и привела к расслоению общества.

Те, кто работает в сфере, требующей высокой квалификации, особенно в точных науках, зарабатывают в среднем больше, а низкоквалифицированные – меньше. Это результат постоянного притока профессионалов, чьи рабочие места исчезают из-за автоматизации – и у которых был средний уровень квалификации.

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Соединенные Штаты Бедных

В итоге получается общество с крошечным количеством сверхбогатых и большой долей бедных, что уже можно наблюдать на примере США. Средний класс пополняет ряды малообеспеченных, потому что, например, фабрики закрываются, а производства переводят в Китай.

Сейчас фабрики снова возвращают в Штаты, но это уже никому не поможет, потому что производства будут автоматизированы, говорит футуролог.

До 1970-х в США зарплата росла параллельно с производительностью, но затем ситуация начала меняться. С 1974 по 2014 производительность выросла на 74%, а почасовая оплата – только на 9%. Цезана объясняет это тем, что в это время фабрики начали автоматизировать и переводить в страны с дешевой рабочей силой.

Ученый убежден, что эти цифры означают конец света для среднего класса. Через несколько лет человечество приблизится к ситуации, когда машины будут работать на уровне человека, а еще через некоторое время – полностью заменят нас. И тогда все прогнозы окажутся напрасными. Мы не знаем, что произойдет потом – потому что за всю историю человечества такого еще не было.

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