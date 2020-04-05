Роботы вместо студентов: в Японии из-за COVID-19 провели необычный выпускной – фото

Преподаватели японской бизнес-школы креативно подошли к организации выпускного. Чтобы не подвергать студентов опасности из-за вспышки коронавируса, их заменили работы.

К каждому из аппаратов присоединили экран, на который транслировалась церемония выпуска. Студенты принимали в ней участие удаленно через приложение Zoom, об этом сообщает BBT University.

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Так же дистанционно выпускники могли управлять движениями роботов. А преподаватели видели их лица на экранах и общались с ними во время вручения диплома.

Оригинальное вручение дипломов в Японии / Фото BBT University

Чтобы сделать выпускную церемонию еще более похожей на обычную, на роботов одели мантии и магистерские шапочки.

К слову, ранее ученики младшей школы в Японии нашли оригинальный способ провести свой выпускной в условиях карантина. В этом им помогла популярная компьютерная игра Minecraft.

Что известно о коронавирусе в Японии?Накануне в Японии зафиксировали новую вспышку COVID-19. Незначительный рост инфицированных там начался еще в начале февраля, однако в стране успешно остановили первую волну коронавируса.



Впрочем, за одни сутки, 4 апреля, в Японии 522 новых случаев коронавируса. Всего в стране сейчас 3139 случая инфицирования COVID-19, среди них летальных – 77.