Радикальный подход: Twitter позволил сотрудникам постоянно работать из дома

Недавно мы сообщали, что Apple готова вернуть своих сотрудников на рабочие места. Однако, у компании Twitter другая стратегия – они позволяют работникам оставаться дома как угодно долго.

Как сказано в официальном блоге компании, она предлагает сотрудникам по желанию работать из дома и после карантина. Всего в Twitter работает около 4 тысяч человек.

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Цель

Как пояснили в компании, их сотрудники работают так уже несколько месяцев, поэтому доказали что работа вне офиса тоже может быть эффективной.

Если наши сотрудники имеют возможность работать из дома и они хотят работать так всегда – мы это организуем,

– заверили в компании.

Когда офисе заработает

Что же касается тех сотрудников, которые предпочитают работать в офисе, то вскоре они могут вернуться, но нужно будет соблюдать "дополнительные меры".

По предварительным прогнозам, офис Twitter заработает уже в сентябре. Об этом уже предупредили работников. Их также предупредили, что до сентября не будет бизнес-поездок или перелетов.

Также компания уже отменила события, на которых должны физически присутствовать сотрудники, как минимум до конца 2020 года.

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