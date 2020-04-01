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Радиотескоп ALMA прекратил свою работу из-за коронавируса

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Ученые временно прекратят наблюдение за космосом / Unsplash

Руководство Европейской южной обсерватории приняло решение полностью остановить работу системы радиотелескопов ALMA и постепенно прекратить все наблюдения, которые ведутся на других телескопах обсерватории, расположенной в Чили. Такое решение связано с минимизацией количества сотрудников на местах из-за пандемии коронавируса.

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Распространение вируса SARS-CoV-2 серьезно повлияло как на программы по исследованию Солнечной системы, так и на работу разных астрономических обсерваторий.

Из-за пандемии NASA временно прекратило подготовку к запуску космического телескопа James Webb и работы по ракете SLS, а Европейское космическое агентство приостановило научную работу космических аппаратов "Марс-Экспресс", "Экзомарс", Solar Orbiter и Cluster II.

Кроме того, недавно остановили работу гравитационно-волновых обсерваторий LIGO и Virgo, а до 30 апреля не будет вести наблюдения телескоп "Субару" на Гавайях.


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Влияние на работу Европейской южной обсерватории

Пандемия повлияла и на расположенную в Чили Европейскую южную обсерваторию – это одна из важнейших наземных обсерваторий. Ранее были отменены все публичные мероприятия до конца апреля 2020 года и наложено ограничение на командировки сотрудников.

Теперь же обсерватория приняла решение постепенно прекратить все наблюдения, которые проводятся на телескопах обсерваторий Паранал, Ла-Силья и APEX, и максимально сократить количество обслуживающего их персонала, говорится в официальном сообщении на сайте обсерватории.

Кроме того, руководители Национальной радиоастрономической обсерватории Европейской южной обсерватории приняли решение полностью приостановить на неопределенный срок работу системы радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array), которая расположена на плато Чахнантор.

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Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили у 105 792 человек, а умерло от нее 12 428 больных. На территории Украины уже зафиксировали 645 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 17 из них оказались летальным, еще 10 людям удалось вылечиться от болезни.


Как не подхватить коронавирус / Инфографика 24 канала

COVID‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 42 341 человек, всего заболели 859 796 человек (данные по состоянию на утро 1 апреля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 178 301 человек выздоровели от коронавируса.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Техно Техно NASA Космос
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