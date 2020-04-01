Радиотескоп ALMA прекратил свою работу из-за коронавируса

Руководство Европейской южной обсерватории приняло решение полностью остановить работу системы радиотелескопов ALMA и постепенно прекратить все наблюдения, которые ведутся на других телескопах обсерватории, расположенной в Чили. Такое решение связано с минимизацией количества сотрудников на местах из-за пандемии коронавируса.

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Распространение вируса SARS-CoV-2 серьезно повлияло как на программы по исследованию Солнечной системы, так и на работу разных астрономических обсерваторий.

Из-за пандемии NASA временно прекратило подготовку к запуску космического телескопа James Webb и работы по ракете SLS, а Европейское космическое агентство приостановило научную работу космических аппаратов "Марс-Экспресс", "Экзомарс", Solar Orbiter и Cluster II.

Кроме того, недавно остановили работу гравитационно-волновых обсерваторий LIGO и Virgo, а до 30 апреля не будет вести наблюдения телескоп "Субару" на Гавайях.



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Влияние на работу Европейской южной обсерватории

Пандемия повлияла и на расположенную в Чили Европейскую южную обсерваторию – это одна из важнейших наземных обсерваторий. Ранее были отменены все публичные мероприятия до конца апреля 2020 года и наложено ограничение на командировки сотрудников.

Теперь же обсерватория приняла решение постепенно прекратить все наблюдения, которые проводятся на телескопах обсерваторий Паранал, Ла-Силья и APEX, и максимально сократить количество обслуживающего их персонала, говорится в официальном сообщении на сайте обсерватории.

Кроме того, руководители Национальной радиоастрономической обсерватории Европейской южной обсерватории приняли решение полностью приостановить на неопределенный срок работу системы радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array), которая расположена на плато Чахнантор.

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Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили у 105 792 человек, а умерло от нее 12 428 больных. На территории Украины уже зафиксировали 645 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 17 из них оказались летальным, еще 10 людям удалось вылечиться от болезни.



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COVID‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 42 341 человек, всего заболели 859 796 человек (данные по состоянию на утро 1 апреля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 178 301 человек выздоровели от коронавируса.

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