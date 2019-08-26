Радовались, как дети: эксперты протестировали трассировку лучей в игре Minecraft

Новость об официальной поддержке трассировки лучей в конструкторе Minecraft сама по себе была очень интригующей. Экспертам Digital Foundry удалось сыграть в обновленную версию хита.

Как трассировки лучей влияет на восприятие игры? Каждый пиксель на экране обладает светоотражающим потенциалом, при этом каждый материал по-своему справляется с этой задачей: стекло, бетон и дерево отражают свет по-разному, как и в реальности. Можно представить, как это влияет на восприятие мира Minecraft.

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Кроме чисто эстетической функции, трассировки лучей в Minecraft откроет и дополнительные креативные возможности для игроков.

Как выглядит Minecraft с трассировкой лучей – смотрите видео

Эксперты Digital Foundry создали самую простую камеру-обскура: темное помещение с отверстием в стене, напротив которого располагалась световая панель в виде сердца. Через отверстие красный цветовой блик проектировался на стену в лишенной источников освещения комнате, сохраняя форму сердца.

Выводы экспертов. По мнению экспертов, трассировка лучей обеспечивает столь правдоподобную симуляцию освещения, что даже игра с таким абстрактным визуальным дизайном, как в Minecraft, начинает выглядеть максимально реалистично.

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