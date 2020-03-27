Ракета Atlas V успешно запустила американский военный спутник

Тяжелая ракета Atlas V 551 компании ULA успешно запустила на орбиту шестой коммуникационный спутник AEHF для ВВС США и Центра космических и ракетных систем. Старт состоялся с площадки SLC-41 на территории космического центра Кеннеди во Флориде, США.

Об успешном запуске сообщила компания ULA в своем твиттере, дополнительно отметив, что это уже 138-й успешный старт.

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MISSION SUCCESS! United Launch Alliance's #AtlasV has deployed #AEHF6 for the U.S. Space Force. Success #138 for ULA pic.twitter.com/MIxo15WUym — ULA (@ulalaunch) March 27, 2020

Что известно о спутнике AEHF

AEHF – 6-защищенный коммуникационный ретранслятор для обеспечения высочайшего уровня защиты информации. Спутниковая платформа компании Lockheed Martin A2100 дает высшему руководству США линию связи с военными силами на любых уровнях конфликтов, включая ядерную войну.

Система обеспечена шифрованием, низкой вероятностью перехвата и обнаружения, устойчивостью глушителей и возможностью обходить электромагнитную интерференцию, вызванную ядерным оружием, для распределения связи, передачи видео в прямом эфире, карт и данных о цели.

Ракеты Atlas V успешно запустили первые пять спутников AEHF в 2010, 2012, 2013, 2018 и 2019 годах, создав новую группировку спутников на геостационарной орбите на высоте 35 800 километров для увеличения и последующей замены группировку MILSTAR. Один спутник AEHF имеет пропускную емкость большую, чем все созвездия MILSTAR, куда входят пять спутников.

Видео запуска Atlas V:

Что известно о ракете Atlas V

Ракета Atlas V 551 является самой мощной среди других модификаций Atlas V. На протяжении более чем 10-и лет службы эта ракета запустила много новаторских миссий для США – от критически важной группировки MUOS до исторических миссий, таких как "Новые Горизонты" (первый полет до Плутона) и "Юнона" ( миссия на орбите Юпитера).

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