Ракета Безоса готова отправить туристов в космос уже в следующем году

Компания Джеффа Безоса Blue Origin успешно провела 12 испытательную миссию для суборбитальной многократной ракеты New Shepard, на которой в следующем году планирует отправить к границе космоса первых туристов.

Важно, что во время этой миссии впервые использовалась ступень, которая уже побывала в стратосфере и космосе пять раз. Blue Origin уверяет, что стартовой системе понадобился лишь небольшой ремонт и профилактика, рассказывает New Atlas.

Не пропустите: NASA представило самую мощную ракету-носитель за всю историю человечества: фото и видео

Во время испытания 18-метровая ракета с двигателем BE-3PM собственной разработки Blue Origin набрала скорость в 3576 км/ч и достигла высоты в 106 км, таким образом, преодолев "линию Кармана" – фактическую границу космоса, которая проходит на высоте в 100 километров над уровнем моря.

Коммерческая нагрузка была, скорее, номинальной – несколько арт-проектов, представленных школами и институтами США.

Когда полетят туристы

В 2020 году New Shepard отправит в космос первых туристов, купивших путевки у Безоса по цене 200-300 тысяч долларов. Пассажирскую капсулу для шестерых он представил летом этого года. На высоте около 100 километров она отделится от ракеты, которая потом пойдет на посадку.

Благодаря набранной скорости капсула взлетит еще на 30 километров вверх, а пассажиры переживут около трех минут невесомости. Затем начнется спуск – на парашютах, а в заключительной фазе для обеспечения мягкой посадки включатся маломощные двигатели.

Финальные испытания завершены

Сначала глава Amazon надеялся запустить первых клиентов в космос до конца 2019 года, но теперь эти сроки выглядят нереальными. Зато компания по итогам испытания отчиталась, что после шестого полета ракету больше не будут модифицировать – то есть она готова к коммерческой эксплуатации.

Завершились 12 испытания ракеты New Shepard

В январе этого года Blue Origin протестовала New Shepard, отправив пассажирскую капсулу на высоту 106,9 километра. После этого капсула сделала успешную, хотя и не мягкую посадку.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.