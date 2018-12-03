Ракету "Союз" с астронавтами на борту снова запускают к МКС: видео-трансляция

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Ракету "Союз" с астронавтами на борту снова запускают к МКС: видео-трансляция

3 декабря с космодрома "Байконур" в Казахстане снова запускают ракету-носитель «Союз», которая должна доставить команду из трех космонавтов на Международную космическую станцию.

Это будет первая попытка запуска "Союз" после аварии, которая произошла 11 октября.

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В этот раз на МКС полетят американка Анна МкКейн от NASA, канадец Давид Сент-Жак и россиянин Олег Кононенко.

Сейчас на борту МКС находятся Сергей Прокофьев, Серена Ауньон-Чанселлор и капитан Александр Герст. Именно этих космонавтов должна заменить новая команда.

Как происходит повторный запуск "Союз" – смотрите в видео.

Авария произошла утром 11 октября, когда "Союз-ФГ" с двумя космонавтами на борту стартовала с космодрома Байконур. На 119 секунде полета произошла авария. Оба астронавта выжили – они приземлились на территории Казахстана.

Что такое МКС?
Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роскосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически совершают выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

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Теги: Техно МКС NASA Авария ракеты Союз Космос
Источник: Техно
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