Rakuten Viber планирует открыть в Киеве R&D-центр
Японская корпорация Rakuten, в состав которой входит популярный мессенджер Viber, планирует открыть R&D-центр в Киеве. Сейчас такой центр компании уже работает в Одессе, но его деятельность планируют расширить.
Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины. К такому выводу пришли во время встречи с руководством компании.
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Сейчас такой центр компании уже работает в Одессе, но его деятельность планируют расширить.
В частности, во встрече принимали участие заместители министра цифровой трансформации Александра Борнякова и Валерии Ионан с исполнительным вицепрезидентом компании Rakuten Ясуфуми Хираи и операционным директором компании Viber Офиром Ейалом.
Какие направления будет развивать R&D-центр
- Стимулирование развития ИТ-отрасли
- Работа с украинским блокчейн-комьюнити
- Стажировка студентов
- Участие в образовательных проектах
- Создание сервисов для предпринимателей
Техно 24 обратился за комментарием к представителям пресс-службы мессенджера в Украине, чтобы получить более детальную информацию о будущей R&D-центр.
Добавим, что Viber — является самым популярным мессенджером в Украине, им пользуются 96% всех владельцев смартфонов. Поэтому к нашему рынку у компании приковано особое внимание.
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