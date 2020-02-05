Rakuten Viber планирует открыть в Киеве R&D-центр

Японская корпорация Rakuten, в состав которой входит популярный мессенджер Viber, планирует открыть R&D-центр в Киеве. Сейчас такой центр компании уже работает в Одессе, но его деятельность планируют расширить.

Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины. К такому выводу пришли во время встречи с руководством компании.

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Сейчас такой центр компании уже работает в Одессе, но его деятельность планируют расширить.

В частности, во встрече принимали участие заместители министра цифровой трансформации Александра Борнякова и Валерии Ионан с исполнительным вицепрезидентом компании Rakuten Ясуфуми Хираи и операционным директором компании Viber Офиром Ейалом.

Какие направления будет развивать R&D-центр

Стимулирование развития ИТ-отрасли

Работа с украинским блокчейн-комьюнити

Стажировка студентов

Участие в образовательных проектах

Создание сервисов для предпринимателей

Техно 24 обратился за комментарием к представителям пресс-службы мессенджера в Украине, чтобы получить более детальную информацию о будущей R&D-центр.

Добавим, что Viber — является самым популярным мессенджером в Украине, им пользуются 96% всех владельцев смартфонов. Поэтому к нашему рынку у компании приковано особое внимание.

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