Раскрыли детали о следующей приставке Microsoft

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Раскрыли детали о следующей приставке Microsoft
Раскрыли детали о следующей приставке Microsoft / unsplash

Уже давно известно, что специалисты компании Advanced Micro Devices работают над "железом" для игровых консолей от Sony и Microsoft. Эту информацию не раз подтверждали сотрудники "красного" чипмейкера, в том числе исполнительный директор AMD Лиза Су.

Об этом сообщает Overclockers.

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К сожалению, оба производителя приставок пока не спешат рассказывать об аппаратной составляющей их новых продуктов, заставляя обращаться к неофициальным источникам. Например, инсайдер Microsoft Брэд Сэмс днях поделился свежими подробностями о преемнике Xbox One X, также известном как Project Scarlett.

Анонс нового Xbox запланирован на 2020 год, примерно же в это время Sony должна показать миру PlayStation 5. Сердцем детища Microsoft станет гибридный процессор, сочетающий в себе восемь x86-ядер Zen 2 и графическую подсистему на базе архитектуры нового поколения (скорее всего AMD Navi). Новая консоль сможет не просто обеспечить работу игр в разрешениях 4K, но и будет это делать с показателем fps около 60 кадров в секунду.

via GIPHY

Что касается PlayStation 5, то, по слухам, она получит аналогичный APU с восемью ядрами Zen 2 и графикой Navi. Главные отличия между чипами AMD, выполненными по заказу Sony и Microsoft, будет заключаться в рабочих частотах ядер x86, а также конфигурации графической подсистемы. Кроме того, компании могут позаботиться и о дополнительных аппаратных "фишках", вроде быстрого буфера ESRAM в Xbox One.

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Теги: Игры Sony PlayStation Microsoft Xbox Техно Гаджеты
Источник: Техно
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