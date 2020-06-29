Хотя Google не спешит раскрывать подробности о будущем смартфоне серии Pixel, время от времени в сети появляется информация, связанная с новинками. Накануне благодаря производителю аксессуаров стали известны особенности дизайна не анонсированного Pixel 5 XL.

Согласно опубликованным инсайдерами изображениям, одной из отличительных черт гаджета станет характерный "хохолок" на дисплее для фронтальной камеры и вспомогательных датчиков, рассказывает mydrivers.

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Дизайн Google Pixel 5 XL

Если верить свежей утечке, новинка также получит сканер отпечатков пальцев, размещенный на задней крышке, 3,5-мм разъем для наушников и аппаратные кнопки включения/громкости на правой грани корпуса. Модуль основной камеры квадратной формы представлен на рендере двумя сенсорами и светодиодной вспышкой.

Рендер Google Pixel 5 XL

По имеющейся информации, модели Google Pixel 5 и Pixel 5 XL станут первыми смартфонами бренда, которые получат поддержку сетей 5G. Аппаратам приписывают процессор Snapdragon 765G вместо флагманского Snapdragon 865, что должно обеспечить сравнительно доступную цену гаджетов.

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Когда покажут Google Pixel 5 XL

Обычно презентации новых линеек бренда проводятся ежегодно в октябре, но о дате предстоящего анонса производитель пока не сообщает.