Раскрыто назначение таинственного разъема в консоли Xbox Series X

Накануне Microsoft раскрыла очередную порцию информации относительно игровой консоли Xbox Series X. Теперь стала известна судьба ранее непонятного разъема, который оказался местом для карт расширения объема памяти.

Как утверждает Microsoft, новая консоль будет поддерживать карты расширения до 1 терабайта.

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Уникальные карты для Xbox от Seagate

Напомним, сперва сообщество предполагало, что разъем будет предназначен для карт формата CFExpress, однако теперь можно с уверенностью говорить, что это будут карты проприетарного формата, созданные Microsoft совместно с Seagate.



Новые карты расширения памяти для Xbox Series X

Стоит отметить, что на сайте Xbox указан объем в 1 ТБ, а не "до 1 ТБ", то есть выбора, скорее всего, не будет. Само собой, пока никаких данных о цене таких накопителей нет, но дешевыми они точно не будут, поскольку это точно высокоскоростное решение. Вместе с тем Microsoft пока не раскрывает никаких показателей и характеристик карт расширения памяти.

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