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Раскрыты бонусы январской подписки PS Plus: владельцев PlayStation 4 ждут приятные сюрпризы

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Немецкое подразделение Sony случайно преждевременно раскрыло, какие игры подписчики PS Plus получат бесплатно в январе. Информация стала доступной после ложной публикации короткого ролика.

Январские бонусы PS Plus

Интересно: Sony неожиданно добавила в геймпад PlayStation 4 еще две кнопки

Владельцы PS Plus получат сборник культовых игр серии Uncharted под названием The Nathan Drake Collection, которая вышла в 2015 году. Туда вошли Remastered-версии первых трех тайтлов об искателе сокровищ Натане Дрейке.

Еще одним приятным дополнением станет популярный шуточный симулятор козла Goat Simulator от шведского издателя Coffee Stain. Сейчас же владельцы PS Plus могут бесплатно добавить в игровую библиотеку Titanfall 2 и Monster Energy Supercross.

К слову, еще не поздно воспользоваться предложениями новогодней распродажи в PlayStation Store, которая продлится до 3 января.

Новости о PlayStation 5

Если вы пропустили, то напомним, что накануне выяснился интересный факт. Известно, что Sony собирается принять участие в январской выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. Официальное мероприятие запланировано на вечер 6 января. Надежный источник сообщил, что именно там ожидается официальная презентация PlayStation 5. Также компания объявит некоторые особенности приставки нового поколения.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно PlayStation Sony Игры
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