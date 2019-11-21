В Steam стартовала масштабная распродажа кооперативных игр

Недавно Valve представила функцию Remote Play Together для Steam. Благодаря ей геймеры могут проходить игры с локальным мультиплеером в онлайне, без необходимости сидеть за одним монитором. Такую премьеру решили отметить масштабной распродажей.

Цифровой магазин Steam проводит большую распродажу игр с совместным прохождением. Более сотни отличных кооперативных тайтлов продают по весьма выгодным ценам.

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Какие игры можно приобрести со скидкой

Отметим, это лишь малая часть предложений, которые будут доступны до 25 ноября.

Проблемы с распродажей

Впрочем, распродажа не обошлась без странностей. Например, Cuphead и Rayman Legends числятся в списке акций, однако никаких скидок на них не предусмотрено. В случае с платформером братьев Молденхауэеров это вдвойне необычно, ведь их "чашки" не только украшают главную страницу Steam, но и зазывают пользователей закупиться кооперативными тайтлами. Возможно, что-то пошло не так.

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