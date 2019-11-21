В Steam стартовала масштабная распродажа кооперативных игр
Недавно Valve представила функцию Remote Play Together для Steam. Благодаря ей геймеры могут проходить игры с локальным мультиплеером в онлайне, без необходимости сидеть за одним монитором. Такую премьеру решили отметить масштабной распродажей.
Цифровой магазин Steam проводит большую распродажу игр с совместным прохождением. Более сотни отличных кооперативных тайтлов продают по весьма выгодным ценам.
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Какие игры можно приобрести со скидкой
- TowerFall Ascension – 57 гривен;
- Guacamelee! Gold Edition – 45 гривен;
- Guacamelee! 2 – 55 гривен;
- Spelunky – 34 гривны;
- Crypt of the NecroDancer – 45 гривен;
- Pyre – 97 гривен;
- LEGO City Undercover – 119 гривен.
Отметим, это лишь малая часть предложений, которые будут доступны до 25 ноября.
Проблемы с распродажей
Впрочем, распродажа не обошлась без странностей. Например, Cuphead и Rayman Legends числятся в списке акций, однако никаких скидок на них не предусмотрено. В случае с платформером братьев Молденхауэеров это вдвойне необычно, ведь их "чашки" не только украшают главную страницу Steam, но и зазывают пользователей закупиться кооперативными тайтлами. Возможно, что-то пошло не так.
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