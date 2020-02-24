Растения на марсианском грунте могут расти лучше, чем на земном: создали интересное решение

Ученые из Вагенингенского университета уже длительное время работают над экспериментом по выращиванию растений на марсианском и лунном грунте. Они пришли к выводу, что можно использовать мочу, как основной источник для удобрения.

Как передает wur.nl, во время эксперимента ученые решили использовать фосфатный минерал струвит, полученный на очистных сооружениях в районах Западный Амстердам, Ден Бош и Куйк.

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Для чего

Дело в том, что доставка на Марс полезного груза, в том числе удобрений, очень затратная. Поэтому перед учеными стоит задача – найти альтернативное решение.

Поэтому в октябре 2019 года в этом университете посадили в "марсианскую" и "месячную" почву кресс-салат, рукколу, помидоры, редис, рожь, киноа, шнитт-лук, шпинат, горох и лук-порей. Все эти растения, за исключением шпината, очень хорошо росли и давали урожай.



Ученые изучали плодородие марсианского и лунного грунта

Как проходил эксперимент

Ученые заполнили 60 горшков "лунным", "марсианским" и земным грунтом. Наибольший рост показали растения в удобренной почве, причем лучший результат был не у земной, а у лунной и марсианской земли. Чем больше добавляли удобрения струвита, тем быстрее росли "марсианские" растения.

Как оказалось, этот минерал струвит можно получить из мочи.

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