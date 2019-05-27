Разблокированный множитель и приятная цена: процессоры AMD Ryzen 3000 анонсировали официально

Компания AMD наконец представила обновленную линейку десктопных процессоров Ryzen третьего поколения. Отметим, презентация прошла в рамках выставки Computex 2019, которая официально начнется 28 мая и продлится до 1 июня.

Особенности. Как сообщает Engadget, новые процессоры "красного" техгиганта выполнены по 7-нанометровому техпроцессу. Чипы получили высокие базовые частоты, разблокированный множитель, поддержку новейшего стандарта PCI-Express и довольно привлекательный ценник.

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Все десктопные CPU третьего поколения AMD Ryzen построены на архитектуре Zen 2 – по заявлению вендора, новинки превосходят в производительности предыдущие решения на 15% при любых сценариях использования.



Сравнение характеристики AMD Ryzen 2000 и новых процессоров

Характеристики и цены процессоров. Флагманом линейки стал 12-ядерный (24 потока) Ryzen 9 3900X с базовой тактовой частотой 3,68 ГГц (4,6 ГГц в турбо-режиме) с общим объемом кэш-памяти 70 МБ и заявленным тепловым пакетом (TDP) 105 Вт. Рекомендованная розничная цена процессора составляет 499 долларов (около 13 200 гривен).

Ryzen 7 3800X – 8-ядерная модель с 16 потоками и частотой 3,9 ГГц (до 4,5 ГГц в режиме boost) обойдется покупателям в 399 долларов (около 10 500 гривен).



Процессоры AMD Ryzen 3000 представили официально

Младший Ryzen 7 3700X, как утверждает AMD, на 18% быстрее модели 2700X в многопоточных вычислениях и на 28% производительнее, чем Intel Core i7-9700K при тестировании в Cinebench. Ценник новинки с TDP 65 Вт составляет 329 долларов (около 8 700 гривен).

Завершает обновленную линейку Ryzen 5 3600X c 6 ядрами, 12 потоками и 95-ваттным TDP за 249 долларов (около 6 600 гривен). Более доступный Ryzen 5 3600 с теплопакетом в 65 Вт будет стоить 199 долларов (около 5 300 гривен).



Цены на процессоры​ AMD Ryzen 3000

Нововведения в процессорах. Для всех новых процессоров Ryzen заявлена ​​поддержка стандарта PCI-Express 4.0, который обеспечит скорость обмена данными примерно на 42% выше по сравнению с третьим ревизией. Представленные процессоры будут совместимы как с уже выпущенными материнскими платами на базе сокета AM4, так и с новыми решениями с набором системной логики AMD X570.

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Дата старта продаж и детали о видеокартах. В продажу новинки поступят уже 7 июля. Компания также анонсировала выпуск серии видеокарт Radeon RX 5700, но спецификации новинок пока не объявлены.

Согласно заявлению AMD, новое семейство настольных графических процессоров дебютирует в июле – на данный момент известно лишь об использовании видеопамяти GDDR6 и поддержке стандарта PCIe 4.0. Подробности об архитектуре и возможностях графических адаптеров будут объявлены позже.

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