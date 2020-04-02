Razer Blade 15: представили мощные игровые ноутбуки с частотой обновления дисплея до 300 Гц

Компания Razer представила обновленную линейку игровых лэптопов Blade 15 с процессорами Intel и дискретной графикой NVIDIA. Кроме продуктивного железа, новинки интересны возможностью выбора конфигурации дисплея – от сенсорных 4K-решений до игровых матриц с частотой 300 Гц.

Технические характеристики

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Новинки построены на базе процессоров Intel десятого поколения до 8-ядерного Core i7-10875H с максимальной тактовой частотой 5,1 ГГц в режиме Turbo Boost. В списке особенностей чипа – аппаратная поддержка стандарта Wi-Fi 6 и контроллер оперативной памяти с возможностью использования модулей DDR4-2933.



Razer Blade 15 получил производительный процессор и видеокарту

В максимальной конфигурации ноутбук оснащен графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER в дизайне Max-Q с пониженным тепловым пакетом и быстрой памятью GDDR6.

Объем твердотельного накопителя варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ, оперативной памяти – от 16 ГБ до 64 ГБ.



Частота обновления дисплея в Razer Blade 15 достигает 300 Гц

Все версии ноутбука получили фирменную клавиатуру Razer Chroma с RGB-подсветкой, которую можно настроить под себя. Список ведущих интерфейсов включает USB 3.1 Gen 2 Type-A, USB Type-C (с функцией зарядки для некоторых моделей), HDMI и Thunderbolt 3.

Особенности дисплея

В зависимости от модификации, 15,6-дюймовый дисплей Razer Blade 15 с тонкими рамками оснащается OLED-матрицей с разрешением 4K (охват 100% цветового пространства DCI-P3) или "киберспортивных" Full HD-панелью с частотой обновления 144 Гц или 300 Гц . Матовое покрытие экрана предотвращает появление бликов, мешающих игре или просмотру мультимедийного контента.



Дата старта продаж Razer Blade 15 пока не объявлена

Цена и дата выхода

Стоимость Razer Blade 15 стартует с отметки 1 599 долларов (ориентировочно 44 400 гривен по курсу состоянием на 2 апреля 2020 года) в зависимости от модификации. Дата начала продаж новинок будет объявлена позже.

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