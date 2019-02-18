Razer прекращает работу своего магазина Razer Game Store

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Razer прекращает работу своего магазина Razer Game Store
Razer прекращает работу своего магазина Razer Game Store / Фото из свободных источников

Американская компания Razer объявила, что закрывает свой сервис цифровой дистрибуции Razer Game Store. Отметим, магазин проработал меньше года, его запустили в апреле 2018 года, а прекратит свою деятельность он уже 28 февраля 2019 года.

Особенности магазина. Как сообщает сайт Overclockers, Razer Game Store не занимался распространением непосредственных лицензионных копий игр, а только лишь продавал ключи для Steam, Uplay, Origin и других сервисов. Поэтому клиентам Razer Game Store не стоит беспокоиться, ведь все их покупки останутся без изменений в соответствующих цифровых магазинах.

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Когда закроют магазин? Официально Razer Game Store закроют в 1 час по тихоокеанскому времени (11:00 по Киеву) 28 февраля 2019 года. Как сказано в официальном обращении, это связано с реорганизацией структуры компании.

Razer Game Store

Razer Game Store прекратит работу 28 февраля 2019 года

Скидки в магазине. На данный момент в магазине действуют неплохие скидки, например 80% на Watch Dogs 2 Gold Edition (20 долларов) и Watch Dogs Complete Edition (10 долларов), 67% на Assassin's Creed Origins (19,8 доллара) и 70% на Tom clancy's Rainbow Six Siege Advanced Edition (18 долларов).

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Теги: Техно Игры
Источник: 24 Канал
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