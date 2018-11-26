Razer сообщила новые детали об эксклюзивных аксессуарах к Xbox One

Компания Razer поделилась некоторыми характеристиками эксклюзивных аксессуаров к Xbox One. Отметим, в сентябре компания объявила о разработке клавиатуры и мыши к приставкам Microsoft.

Об этом сообщает 4PDA.

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Клавиатура получила механические переключатели и светодиодную подсветку Xbox Dynamic Lighting, напоминающую Razer Chroma. Кнопка Control слева от стрелок заменена на кнопку Xbox. О технических характеристиках клавиатуры и мыши ничего конкретного не сообщается.

Microsoft уже выпустила соответствующее обновление, заявив, что все разработчики получили инструменты, необходимые для оптимизации их игр для работы с мышью и клавиатурой. Многие компании положительно отнеслись к этой новости.

Анонс мышки и клавиатуры к Xbox One – смотрите видео

Так, Epic Games сообщила, что Fortnite станет одной из первых игр на Xbox One с поддержкой мыши и клавиатуры. Уже в ноябре новый метод управления появился в Bomber Crew, Deep Rock Galactic, Strange Brigade, Warhammer: Vermintide 2, War Thunder и X-Morph Defense. В будущем этот список будет только расти.

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