Разговор о колонизации Марса и прогулки по Луне – в Днепре проведут интересный фестиваль

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Фестиваль Interpipe TechFest в Днепре
Фестиваль Interpipe TechFest в Днепре / Фото организаторов

В Днепре пройдет ежегодный фестиваль науки и современных технологий Interpipe TechFest. Одно из важнейших событий фестиваля - Space Center. Это создание уникальной зоны, посвященной украинской космической промышленности.

Как рассказали организаторы, на территории Space Center покажут оборудование и разработки украинских инженеров. Интересно, что обычно эти разработки невозможно увидеть в открытом доступе.

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В частности, зрителям покажут такие разработки:

  1. украинский микроспутник,
  2. космический аппарат "Сич-1",
  3. орбитальная моторная установка для ракеты-носителя "Днепр",
  4. камера сгорания жидкостного ракетного двигателя РД-8.

Interpipe TechFest
Посетители смогут прогуляться по Луне

Кроме того, посетителям предложат "прогуляться" по поверхности Луны в VR-очках, стать пилотом лунохода и другие космические развлечения.

Специальным гостем будет астронавт Austrian Space Forum Иниго Муньос.

Interpipe TechFest
Interpipe TechFest проводят уже несколько лет подряд

Что известно о работах Иниго Муньоса? Именно Муньос занимался подготовкой и проведением нескольких экспериментов на борту модуля Международной космической станции Коламбус. Также Муньос готовил к полетам астронавтов Европейского космического агентства в Кельне.

Поэтому во время встречи Иниго расскажет, кто такие аналоговые астронавты, а также как их исследования помогают готовиться к колонизации Марса.

Где и когда увидеть? Interpipe TechFest продлится с 18 по 19 октября. Фестиваль будет проходить в Днепре, улица Космическая, 20 ("Лавина").

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Космос Луна Марс Новости Днепра
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