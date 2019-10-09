Разговор о колонизации Марса и прогулки по Луне – в Днепре проведут интересный фестиваль
В Днепре пройдет ежегодный фестиваль науки и современных технологий Interpipe TechFest. Одно из важнейших событий фестиваля - Space Center. Это создание уникальной зоны, посвященной украинской космической промышленности.
Как рассказали организаторы, на территории Space Center покажут оборудование и разработки украинских инженеров. Интересно, что обычно эти разработки невозможно увидеть в открытом доступе.
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В частности, зрителям покажут такие разработки:
- украинский микроспутник,
- космический аппарат "Сич-1",
- орбитальная моторная установка для ракеты-носителя "Днепр",
- камера сгорания жидкостного ракетного двигателя РД-8.
Посетители смогут прогуляться по Луне
Кроме того, посетителям предложат "прогуляться" по поверхности Луны в VR-очках, стать пилотом лунохода и другие космические развлечения.
Специальным гостем будет астронавт Austrian Space Forum Иниго Муньос.
Interpipe TechFest проводят уже несколько лет подряд
Что известно о работах Иниго Муньоса? Именно Муньос занимался подготовкой и проведением нескольких экспериментов на борту модуля Международной космической станции Коламбус. Также Муньос готовил к полетам астронавтов Европейского космического агентства в Кельне.
Поэтому во время встречи Иниго расскажет, кто такие аналоговые астронавты, а также как их исследования помогают готовиться к колонизации Марса.
Где и когда увидеть? Interpipe TechFest продлится с 18 по 19 октября. Фестиваль будет проходить в Днепре, улица Космическая, 20 ("Лавина").
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