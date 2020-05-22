Разоблачили сайт, который собирал и распространял личные данные украинцев

Правоохранители разоблачили жителя Киевской области, который с помощью сайта собирал и распространял персональные данные украинцев. Полиция уже возбудила дело.

Как это работало

В пресс-службе Офиса Генпрокурора рассказали, что мужчина создал специальную форму, в которой пользователям нужно было зарегистрироваться, чтобы получить некоторую информацию.

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После этого разработчик сайта получал доступ к персональным данным пользователей.

Сейчас подозреваемому грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.

Утечка данных украинцев

Недавно состоялся громкий скандал, касающийся утечки миллионов персональных данных украинцев. Специальный чат-бот UA Baza в Telegram имел данные с 26 миллионами водительских удостоверений, а также пароли к почте и соцсетям украинцев.

Сначала в утечке заподозрили сервис Дия, однако полиция не установила связи со скандалом и утечкой данных. Киберполиция прекратила деятельность бота в тот же день. Однако уже на следующий его разработчики сообщили, что бот снова работает, правда, по другому адресу. По состоянию на 22 мая, этот новый бот до сих пор функционирует.