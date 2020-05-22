24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Разоблачили сайт, который собирал и распространял личные данные украинцев

- Читати новину українською
Хакеру грозит 6 лет тюрьмы
Хакеру грозит 6 лет тюрьмы / firtka.if.ua

Правоохранители разоблачили жителя Киевской области, который с помощью сайта собирал и распространял персональные данные украинцев. Полиция уже возбудила дело.

Как это работало

В пресс-службе Офиса Генпрокурора рассказали, что мужчина создал специальную форму, в которой пользователям нужно было зарегистрироваться, чтобы получить некоторую информацию.

К теме В Telegram обнаружены боты, торгующие персональными данными украинцев

После этого разработчик сайта получал доступ к персональным данным пользователей.

Сейчас подозреваемому грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.

Утечка данных украинцев

Недавно состоялся громкий скандал, касающийся утечки миллионов персональных данных украинцев. Специальный чат-бот UA Baza в Telegram имел данные с 26 миллионами водительских удостоверений, а также пароли к почте и соцсетям украинцев.

Сначала в утечке заподозрили сервис Дия, однако полиция не установила связи со скандалом и утечкой данных. Киберполиция прекратила деятельность бота в тот же день. Однако уже на следующий его разработчики сообщили, что бот снова работает, правда, по другому адресу. По состоянию на 22 мая, этот новый бот до сих пор функционирует.

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Офис генпрокурора Хакерская атака хакеры Новости Техно Интернет Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Как раздать интернет с телефона на компьютер: инструкция
21 мая , 17:06 Как раздать интернет с телефона на компьютер: инструкция
Михайло Года
Обзор OPPO Find X2: уникальные особенности премиального смартфона
19 мая , 21:36 Обзор OPPO Find X2: уникальные особенности премиального смартфона
Анастасія Можаровська
Vivo V17: стильный смартфон, который гарантирует до двух дней полноценной работы
15 мая , 21:00 Vivo V17: стильный смартфон, который гарантирует до двух дней полноценной работы
Ірина Полицька