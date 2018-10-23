Разработали AdBlock очки, которые защищают пользователя от рекламы

Американцы запустили стартап IRL Labs – это очки, работающие по принципу AdBlock. Надев эти очки пользователи не могут увидеть рекламные объявления.

Об этом пишет ilenta.com.

Новинку уже представили на краудфандинге Kickstarter. Там разработка уже собрала денег в несколько раз больше, чем требовалось.

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Очки, получившие название IRL Glasses, работают как обычные солнцезащитные очки, защищающие от ультрафиолетового излучения. Однако, они имеют специальное поляризационное покрытие, которое блокирует свет LED- и LCD-экранов. Поэтому если посмотреть в этих очках на монитор, он кажется выключенным.

IRL Glasses работают только под определенным углом. Если перевернуть их на 90 градусов, то они уже не смогут помочь.

Стоимость очков IRL Glasses составляет 49 долларов (1400 гривен).