Разработали перчатку, которая может контролировать и вмешиваться в сны

Ученые из лаборатории Dream Lab Массачусетского технологического института разработали технологию, которая позволяет проникать в состояние между явью и сном, при котором образы из бессознательного кажутся реальными.

Новая технология получила название Dormio, передает theburnin.com. Подразделение MIT Media Lab Fluid Interfaces Group занимаются разработкой новых нательных устройств с открытым исходным кодом, которые дают возможность отслеживать и контролировать сновидения.

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Цели

Как рассказали разработчики, таким образом они хотят доказать, что сны могут стать точкой доступа к более глубоким уровням подсознания. Если они научатся «взламывать» их, то это может существенно изменить нашу жизнь.

"Люди не знают, что треть их жизни (которую они проводят во сне) – это треть, где они способны меняться, структурировать или улучшать себя. Речь может идти об освоении нового творческого подхода, улучшении настроения на следующий день или успешном проходе теста", – пояснил один из исследователей Адам Горовиц.

Что такое Dormio

Буквально, это перчатка, оснащенная встроенными датчиками, которые контролируют движения мышц, частоту сердечных сокращений и электрическую активность кожи. Таким образом устройство может определить, на какой фазе сна находится человек. Когда человек начинает засыпать, Dormio транслирует предварительно записанный звуковой сигнал. По итогам эксперимента, в котором участвовали 50 добровольцев,

Горовиц и его коллеги обнаружили, что содержание этого звукового сигнала отражалось на сюжете снов: например, если пользователь слышал слово "тигр", то в его сне фигурировало именно это животное.

Сейчас Dream Lab работает над возможностью менять сюжет сновидений через запахи. Для этого они планируют использовать небольшой переносной диффузор, который контролирует частоту сердечных сокращений и мозговые волны, чтобы отслеживать фазы сна.

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