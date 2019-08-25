Разработали роботизированные шорты, облегчающие бег

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Разработали роботизированные шорты
Разработали роботизированные шорты / theverge.com

Исследователи Гарвардского университета разработали шорты, которые должны облегчать бег и ходьбу. Ведь ноги работают по-разному в зависимости от того, бегает человек или ходит. При этом новая разработка является универсальной.

Как пишет издание The Verge, новые роботизированные шорты умеют переключаться между режимами ходьбы и бега.

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Детали. Шорты состоят из экзоскелета и мотора. Они весят менее 5 килограмм. Двигатель расположен в нижней части спины и "подключается" к бедрам пользователя. Эта система способна помочь мышцам ног во время долгой ходьбы или бега.

Работают шорты на специальном аккумуляторе, который крепится на талии. Его хватает на 8 километров пробега. Сейчас в разработке второе поколение экзошортов, которые будут весить на 40% меньше.

Кого заинтересует. Система должна помочь всем, кто много ходит пешком или бегает: спасателям, военным, а также любителям пешеходного туризма. Цену пока не называют.

Как работают роботизированные шорты: видео

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Теги: Новости Техно Новости Здоровье Техно Гаджеты
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