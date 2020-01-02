Разработаны революционные солнечные панели, из которых можно будет делать окна

Современные солнечные панели хоть и эффективный способ получения энергии, однако они довольно габаритные. В большинстве случаев их располагают или на отдельных полигонах, или на крышах домов. Ученые решили расширить сферу применения фотоэлементов и сделали их прозрачными.

Как удалось достичь эффекта "прозрачности"

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Солнечные батареи производят из кристаллического кремния, который сам по себе не пропускает свет. Пока другие исследователи пытались подобрать альтернативный материал для прозрачных фотоэлементов, корейские ученые выбрали простой и, как оказалось, более эффективный метод. Они просверлили в тонкой пластине множество микроскопических отверстий в определенном порядке, сообщает New Atlas.

В результате для человеческого глаза фотоэлемент стал прозрачным и практически бесцветным. Дело в том, что большую часть площади материала занимают отверстия диаметром около 100 мкм каждый, которые свободно пропускают свет. Остальная поверхность по-прежнему способна конвертировать солнечную энергию в электричество. По словам создателей, их батарея достигает 12,2% эффективности против стандартных 20-25%.



Прозрачный фотоэлемент менее эффективен, однако и менее габаритный и более практичный

Что дальше

Ученые собираются заменить новыми солнечными панелями обычные окна – они даже провели серию тестов, однако не смогли добиться стабильного результата. В будущем авторы проекта планируют увеличить эффективность прозрачной батареи до 15%, а также сделать ее более прочной. Не исключено, что в перспективе эту разработку могут внедрить в экраны смартфонов, планшетов, ноутбуков и других мобильных устройств, повысив тем самым их автономность.

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