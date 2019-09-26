Разработчик серии игр "Ведьмак" создал интересный телефон: детали

Соучредитель польской студии CD Projekt RED Михал Качиньский разработал собственный мобильный телефон. Главными особенностями нового устройства стали минималистичный дизайн, рекордное время автономной работы и специальный таймер для медитации.

Главные задачи телефона. Телефон получил название Mudita Pure и, по заявлению автора, призван "улучшить ваше благополучие", сообщает 4PDA.

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Выполнять обещанное аппарат будет оригинальным способом: лишив пользователя программ, игр, интернета и большинства привычных для современных смартфонов функций, включая надоедливые push-уведомления.



Mudita Pure

Главные особенности. Вместо этих "благ цивилизации" Mudita Pure предложит 2,84-дюймовый экран на основе технологии E-Ink, GSM-модуль, собственную операционную систему Mudita OS, музыкальный плеер и до 14 дней работы без подзарядки. Кроме того, в телефоне есть встроенный таймер для медитации.

Мы перегружены информацией, в таком состоянии сложно найти внутренний покой. Я верю, что Mudita Pure может быть использован в качестве второго телефона для выходных, каникул или другого времени, которые вы хотите провести с теми, кого любите, не отвлекаясь ни на что другое,

– отметил Михал Качиньский.

Что побудило автора разработать телефон? Идея разработать такой телефон пришла к Михалу Качиньскому после очередной практики медитации Випассана – длительного процесса наблюдения за собственным умом в полном покое. В ходе "погружения" он ощутил на себе влияние электромагнитной радиации, излучаемой смартфоном.



Представили телефон для медитаций Mudita Pure

Тогда Качиньский решил создать устройство с самым низким из возможного показателем удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии.

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Цена. Проект можно поддержать на Kickstarter – за сутки он собрал более 150% от необходимой суммы. Устройство поступит в продажу по цене 369 долларов (около 8 900 гривен).

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