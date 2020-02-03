Разработчик создал приложение, запускающее гуся с игры Untitled Goose Game на рабочем столе

Независимый разработчик Сэм Чит создал для Windows приложение, которое добавляет в систему гуся-вредителя с Untitled Goose Game. Несмотря на предупреждение автора, многие пользователи уже установили его себе на компьютер и поплатились за это.

Возможно, гусь и нарисован гораздо проще, чем в Untitled Goose Game, но его совершенно точно можно считать родственником того пернатого разбойника. Он занимается тем же, чем и предшественник, – портит людям жизнь.

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I made a goose that destroys your computer

Download it free here: https://t.co/s81jWfJqfD pic.twitter.com/cCGdoOYW1Y — Samperson (@SamNChiet) January 29, 2020

Что делает программа

Гусь оставляет на экране грязные следы, ворует курсор, перетягивает окошка приложений, пишет ехидные записки и показывает мемы. И да: лучше не запускать видеоигры, пока на рабочем столе орудует вредный гусь. Особенно соревновательные.

Гусь-разбойник на Windows – смотрите видео

Где скачать

Если кому-то по какой-то неизвестной причине все равно хочется поселить эту ужасную птицу с плохим характером на своем рабочем столе, то нужно загрузить архив по этой ссылке. Программа, которая испортит вам жизнь, весит всего 3 МБ.

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