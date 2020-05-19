Разработчики гаджета для взлома iPhone создали шпионское приложение

Компания GrayShift получила известность в 2018 году после анонса устройства GrayKey, предназначенного для взлома заблокированных iPhone для нужд правоохранительных органов. С тех пор Apple усилила защиту своих гаджетов, но не стояли на месте и хакеры, чье портфолио дополнил новый программный инструмент, призванный облегчить взлом фирменных смартфонов.

Appleinsider отмечает, что Grayshift разработала программное обеспечение под названием Hide UI, которое помогает полиции и спецслужбам намного быстрее определять код разблокировки устройства, уже около года назад.

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Как работает шпионская программа

Шпионская программа устанавливается на iPhone через GrayKey и отслеживает введенные пользователем данные. Как только он вводит свой пароль, Hide UI сохраняет его в текстовом файле при следующем подключении iPhone к этому аппарату.

Стоит отметить, что Apple ранее не раз отказывалась содействовать полиции в вопросах взлома фирменной продукции. При отсутствии помощи со стороны Apple сотрудники правоохранительных органов возлагались на такие компании, как GrayShift, чтобы найти уязвимые места в программном и аппаратном обеспечении Apple и создать инструменты, которые могут обойти функции безопасности iPhone.



Устройство GrayKey от Grayshift

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Секретность, связанная с разработкой, уже вызвала обеспокоенность у активистов и адвокатов. Но представители полиции заверили журналистов, что никогда не использовали Hide UI без ордера. Один из анонимных источников добавил, что программное обеспечение часто "глючит", и было проще заставить самих подозреваемых сообщить их пароли.

Сейчас компания Apple информацию о новом шпионском ПО не прокомментировала.

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