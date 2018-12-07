Разработчики анонсировали продолжение культовой игры Mortal Kombat

Компания NetherRealm Studios представила новую часть культовой игры – Mortal Kombat 11. Слухи о релизе файтинга появились еще в прошлом месяце, однако многие пользователи отнеслись к этой новости скептически, потому анонс получился довольно громким.

Об этом сообщает 4PDA.

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Mortal Kombat 11 представили именно так, как положено продолжению легендарной серии: динамическая битва, огромный арсенал, зрелищные приемы и эффектный финал.

По словам разработчиков, обновленный движок обеспечит небывалый уровень погружения, что будет очень кстати, учитывая насыщенные драки. Но геймеров, вероятно, больше взбудоражила другая новость: возвращение классических бойцов и появление новых.

Трейлер игры Mortal Kombat 11 – смотрите видео

С выходом файтингов тянуть не будут. Релиз на ПК и консолях состоится 23 апреля 2019 года. Открыть предварительные заказы обещают уже 7 декабря 2018 года: самые нетерпеливые пользователи получат в награду Шао Кана и доступ к бета-тестированию. Оно, судя по трейлеру, пройдет уже в марте, но только на PlayStation 4 и Xbox One.

В другом авторы файтингов оказались немногословны. Больше подробностей они обещают рассказать 17 января на специальном мероприятии.

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