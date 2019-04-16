Разработчики Assassin's Creed Unity помогут отреставрировать Нотр-Дам де Пари

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери после крупного пожара, произошедшего вечером 15 апреля. Для восстановления храма понадобятся подробные чертежи и изображения Нотр-Дама. С этим может помочь Assassin's Creed Unity – историческая видеоигра французской студии Ubisoft, вышедшая в 2014 году на PC, PS4 и Xbox One.

Действия игры Unity проходит в Париже конца XVIII века. Это первая игра в серии Assassin's Creed, где многие здания и архитектурные памятники воссозданы в масштабе друг к другу.

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Художники Ubisoft потратили около двух лет на исследование собора Парижской Богоматери. И все, чтобы с максимальной точностью изобразить его в игре.

Как выглядит собор Парижской Богоматери в игре, смотрите видео:

В Unity можно изучить Нотр-Дам так, как это никогда бы не получилось в реальной жизни. Например, забраться на крышу, повисеть на знаменитых гаргульях или заглянуть во все уголки внутри храма. Ведь художники Ubisoft составили подробную интерактивную 3D-карту собора.

Кадры из игры Assassin's Creed Unity:

Кроме того, в 2015-м году историк искусства Эндрю Теллон провел полное лазерное сканирование собора. Он создал цифровую 3D-модель Нотр-Дама, данные которой занимают около 100 гигабайт.

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