Разработчики объявили о создании еще одной игры про ежика Соника: детали

Известный геймдизайнер Такаси Иидзука подтвердил, что сейчас разработчики активно работает над следующей игрой про приключения ежика Соника. Скорее всего, игру представят не ранее 2020 года, однако разработчики пообещали держать фанатов в курсе всех новостей.

Как сообщает PCGamesN, на мероприятии был представлен новый трейлер грядущей гоночной аркады Sonic Team Racing, которую планируют выпустить на Nintendo Switch, ПК, PlayStation 4 и Xbox One уже 21 мая.

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Тизер предложил взглянуть на новые возможности настройки внешнего вида героя и немного на саму игру в действии. Настроить можно практически все, что касается транспортного средства, от управления и защиты до ускорения и окраски – даже звук.

Трейлер игры Team Sonic Racing-смотрите видео

Но и это еще не все. Несмотря на то, что на презентации почти ничего не рассказали о предстоящем фильме про ежика Соника, участники раскрыли некоторые детали касательно серии анимированных короткометражек, которые будут сопровождать запуск игры.

Кто такой ежик Соник?

Это главный герой серии игр, мультфильмов и комиксов. Он представляет собой атропоморфного ежа синего цвета. Его создали художник Наото Осимой, программист Юдзи накой и дизайнер Хирокадзу Ясухару. Свое имя Соник получил за способность бегать на сверхзвуковых скоростях (англ. Sonic – "звуковой", "со скоростью звука").



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