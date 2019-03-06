Разработчики поделились невероятными достижениями игры Apex Legends

С момента выхода игры Apex Legends прошел месяц. Именно к этой маленькой дате компания Respawn Entertainment опубликовала видеоролик, в котором сообщила, что "королевская битва" преодолела отметку в 50 миллионов пользователей.

Как сообщает DSOGaming, такой результат делает Apex Legends самой быстрорастущей "королевской битвой" в истории. Например, Fortnite собрала 45 миллионов игроков только за 16 недель.

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Также разработчики поделились забавной статистикой, которую собирали в течение всего этого месяца.

Например, за все время существования игры геймеры использовали 158 миллионов добиваний, а общее число примененных ультимейтов составляет 1,28 миллиардов раз.

Статистика Apex Legends за первый месяц – смотрите видео

Отметим, до релиза Apex Legends никак рекламировалась и ее выход стал настоящей неожиданностью. К тому же, уже в марте проект получит первый сезон обновлений.

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