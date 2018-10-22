Разработчики позволят бесплатно поиграть в игру Hitman Halloween Pack

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Hitman Halloween Pack
Hitman Halloween Pack / Скриншот с сайта

Датская компания IO Interactive снова позволит геймерам бесплатно поиграть в выбранный эпизод игры Hitman. Тем не менее, на этот раз доступ к игре ограничат во времени.

Об этом сообщает Overclockers.

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Если, первый и второй эпизоды можно было навсегда добавить в свою библиотеку Steam, то начиная с летнего набора Hitman Summer Pack, время доступа к игре стало ограниченным сроком на две недели. Такая же участь постигла осенний выпуск Hitman Halloween Pack.

В рамках данного пакета открывается полноценный пятый эпизод Hitman под названием Colorado. В него входят сюжетная миссия Freedom Fighters, все контракты для режима Escalation Contracts, возможность создания собственных контрактов через редактор, достижения, испытания и уникальное оружие.

Трейлер Hitman Halloween Pack – смотрите видео

Кроме того, накануне Хэллоуина разработчики создали 10 новых контрактов в стиле этого праздника. Раздача актуальна для владельцев PlayStation 4, Xbox One и PC с 19 октября до 2 ноября. Также до 22 октября в честь 20-летия IO Interactive действуют неплохие скидки на все игры серии Hitman.

Hitman

К 20-летию IO Interactive студия устроила распродажу на серию игр Hitman

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Теги: Техно Хэллоуин Игры
Источник: Техно
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